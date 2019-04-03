الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تعمل على إغراق الساحة بالعنف والفوضى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - رام الله

اتهمت وزارة الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الثلاثاء إسرائيل بالعمل على إغراق الساحة الفلسطينية في دوامة العنف والفوضى.

ونددت الوزارة، في بيان صحفي، بقتل قوات إسرائيلية فلسطينيا وإصابة ثلاثة آخرين في مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين شمال القدس، معتبرة أن الحادثة «حلقة إضافية في مسلسل التصعيد الممنهج والمدروس» ضد الفلسطينيين.

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وقالت الوزارة إن إسرائيل «تستدرج الساحة الفلسطينية لإغراقها في دوامة العنف والفوضى، بما يخدم مخططات ومشاريع اليمين الحاكم في إسرائيل، وتحويلها إلى مادة انتخابية تصب في خدمة أجندته».

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التصعيد ونتائجه وتداعياته، محذرة من مغبة التعامل مع الإعدامات الميدانية كأمور يومية مألوفة وكأرقام للإحصاءات فقط، بما يخفي حجم المعاناة الكبيرة للعائلات الفلسطينية جراء فقدانها لأبنائها ومعيليها.

وطالبت الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بـ «سرعة فتح تحقيق رسمي في هذه الجريمة وغيرها ومساءلة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومن يقف خلفهم من سياسيين وعسكريين وأمنيين».

وأعلنت مصادر فلسطينية أمس مقتل شاب 23 عاما، وإصابة ثلاثة آخرين بالرصاص الحي خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال مدينة القدس.