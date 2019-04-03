ليبيا تحذر المنظمات من التواجد في سواحلها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ طرابلس

حذرت القوات البحرية الليبية مع جهاز حرس السواحل التابع لها أمس المنظمات الدولية غير الحكومية من الاقتراب من السواحل الليبية.

وقالت القوات، أمس «ندرك أن موسم الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا على الأبواب، ولذا فإننا ننبه المنظمات الدولية غير الحكومية من التواجد غير القانوني في المياه البحرية كافة انتظارا للمهاجرين غير الشرعيين في محاولة جذبهم، وإغرائهم بالتعاون مع تجار البشر والمهربين بالخروج والمجازفة بركوب البحر».

وأكدت أن صمت المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي حيال تصرفات بعض المهاجرين غير الشرعيين يغري مستقبلا مجموعات مسلحة تتظاهر بأنهم مهاجرون وعند إنقاذهم يقومون بأعمال القرصنة وقد يصل إلى الحجز والقتل.