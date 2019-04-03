الحكومة الأسترالية تستبق الانتخابات بدعم أصحاب الدخول المنخفضة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كانبرا

أعلنت الحكومة الأسترالية عزمها على تقديم دعم مادي للمتقاعدين، وتخفيضات ضريبية على أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة، وذلك قبل الانتخابات الفيدرالية المقررة في مايو المقبل.

وأعلن وزير الخزانة جوش فريدنبرج أمس تقديم مبالغ نقدية للمتقاعدين- مثل المحاربين القدامى والعزاب من الآباء والأمهات وكذلك المعاقين- تصل إلى 75 دولارا أستراليا (53 دولارا أمريكيا) للأشخاص الفرادى و125 للأزواج، في إطار مساعدات طاقة تدفع لمرة واحدة.

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ويستفيد من مدفوعات الطاقة نحو 9ر3 ملايين شخص، وستكلف الحكومة 284 مليون دولار.

كما أعلنت الحكومة إعفاءات ضريبية فورية تصل إلى 1080 دولارا للشخص المنفرد و2160 دولارا للأسر مزدوجة الدخل التي يصل دخلها السنوي إلى 126 ألف دولار سنويا.

وسيستفيد نحو 5ر4 ملايين من دافعي الضرائب من التخفيضات الضريبية في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو.

ويسجل الاقتصاد الأسترالي نموا للسنة الثامنة والعشرين على التوالي، حيث ينمو بأسرع من جميع دول مجموعة السبع، وكذلك بأكثر من المتوسط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.