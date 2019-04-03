شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة شباب واطفال اليمن تزور جرحى الحرب في مارب والان مع التفاصيل

قامت حكومة شباب واطفال اليمن ممثلة بمحافظ محافظة إب عبدالملك حيدر ومحافظ محافظة ذمار ماجد عبدالله زياد و محافظ محافظة حجة صهيب جمالة ومدير العلاقات العامة و مدير مكتب محافظ إب محمد عبدالعزيز الكوماني ،بزيارة إلى سكن جرحى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من مختلف المحافظات اليمنية في مجمع النصر ، ناقلين لهم تحايا رئيس الحكومة محمد عبدالله جميع و كافة اعضاء الحكومة .

وخلال الزيارة استمع اعضاء الحكومة لمدير المجمع عن الاعمال التي يقومون بها من اجل خدمة هؤلاء الجرحى الميامين الذين قدموا الكثير لحرية وطنهم ، من ضمنها الشرح التفصيلي للخدمات الطبية و الغذائية ، والاهتمام الصحي للمقعدين .

أثناء الزيارة تفقد الاعضاء الاقسام الطبية للجرحى، ومنها قسم العظام ، و قسم جرحى الالغام والكاتيوشا ، وقسم العلاج الطبيعي ، ومخازن التغذية ، و استمعوا كذلك بدورهم لمعانات الاطفال المتأثرين بجروح الالغام والكاتيوشا ، حيث سيتم كتابة تقرير مفصل عن حالاتهم و رفعها لرئيس الحكومة الذي يعمل جاهدا من اجل خدمة الطفل و الشاب اليمني في مختلف محافظات الجمهورية .

و شكر المدير العام للسكن حكومة شباب واطفال اليمن على زيارتهم أملا منهم نقل احتياجات المركز من مواد طبية وغيرها من الاحتياجات الضرورية للجرحى الميامين ، و اكد بدوره أن الشباب هم الطاقة القادمة لتخليص الوطن من الأزمة الذي يمر بها ،و هم الامل الوحيد لنهضة اليمن ، داعيا للمزيد من أعمالهم الأنسانية و الخدمية داخل المحافظة .