4 وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مصفاة ساتورب

2019-04-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. مساح كميات: شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الهندسة المدنية).

. مستشار قانوني: درجة البكالوريوس في تخصص القانون، أو ما يعادلها.

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. مهندس أول سلامة العمليات: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

. مستشار فني- الأمن: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الأدلة الجنائية، العلوم الأمنية)، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 إبريل 2019م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا)