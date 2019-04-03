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4 وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مصفاة ساتورب
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.
وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
. مساح كميات: شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الهندسة المدنية).
. مستشار قانوني: درجة البكالوريوس في تخصص القانون، أو ما يعادلها.
. مهندس أول سلامة العمليات: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة.
. مستشار فني- الأمن: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الأدلة الجنائية، العلوم الأمنية)، أو ما يعادلها.
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 إبريل 2019م.
وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا)
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