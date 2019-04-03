وظائف هندسية شاغرة في شركة الصناعات العسكرية

2019-04-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للخريجين، من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الاتصالات، الهندسة الصناعية، هندسة الإلكترونيات، الفيزياء)؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مهندس برمجيات لمحاكاة التدريب.

. مهندس برمجيات لأنظمة إدارة المنصات المتكاملة.

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. مهندس برمجيات لتكامل أنظمة القتال.

. مهندس نظم لتكامل أنظمة القتال.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 إبريل 2019م.

وبينت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)