الارشيف / اخبار السعوديه

وظائف هندسية شاغرة في شركة الصناعات العسكرية

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم وظائف هندسية شاغرة في شركة الصناعات العسكرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-04-03

وظائف هندسية شاغرة في شركة الصناعات العسكرية

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الشركة للصناعات العسكرية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للخريجين، من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الاتصالات، الهندسة الصناعية، هندسة الإلكترونيات، الفيزياء)؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مهندس برمجيات لمحاكاة التدريب.

. مهندس برمجيات لأنظمة إدارة المنصات المتكاملة.

Advertisements

. مهندس برمجيات لتكامل أنظمة القتال.

. مهندس نظم لتكامل أنظمة القتال.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 إبريل 2019م.

وبينت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف هندسية شاغرة في شركة الصناعات العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا