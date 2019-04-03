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وظائف هندسية شاغرة في شركة الصناعات العسكرية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للخريجين، من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الاتصالات، الهندسة الصناعية، هندسة الإلكترونيات، الفيزياء)؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. مهندس برمجيات لمحاكاة التدريب.
. مهندس برمجيات لأنظمة إدارة المنصات المتكاملة.
. مهندس برمجيات لتكامل أنظمة القتال.
. مهندس نظم لتكامل أنظمة القتال.
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 إبريل 2019م.
وبينت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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