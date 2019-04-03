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2019-04-03 أمطار رعدية وغبار على الباحة ونجران لأكثر من 10 ساعات متابعات الخليج 365 - واس نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم ، تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

وشمل التنبيه مدينة الباحة ومحافظتي بلجرشي والمخواة ، والأجزاء المجاورة لها ، موضحةً أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

كما نبهت هيئة الأرصاد من استمرار الرؤية الغير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، مع فرصة تكون سحب رعدية ممطرة تصحب نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تشمل مدينة نجران ومحافظات حبونا، وبدر الجنوب، وشرورة، والأجزاء المجاورة، موضحةً أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.









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