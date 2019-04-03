الديوان الملكي البحريني: الملك سلمان يزور المنامة اليوم

2019-04-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت البحرين أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سيصل إلى البلاد، اليوم الأربعاء، حيث سيكون في مقدمه مستقبليه الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

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وبحسب الديوان الملكي في البحرين، سيجري خادم الحرمين الشريفين خلال الزيارة مباحثات مع الملك حمد بن عيسى تتناول العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى تطورات الأحداث على الساحات الإقليمية والعربية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب الديوان الملكي البحريني بالملك سلمان والوفد المرافق، متمنيًا لخادم الحرمين الشريفين طيب الإقامة في بلده.