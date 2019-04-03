بينها الرياض.. أمطار رعدية على 6 مناطق اليوم

2019-04-03

متابعات الخليج 365 - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد و حماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية كما يستمر التوقع بتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات الباحة، وعسير، وجازان ونجران كذلك على منطقتي الرياض والشرقية خاصة الأجزاء الجنوبية منها، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، و حالة البحر خفيف إلى متوسط.