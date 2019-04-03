ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء وعيار 18 يسجل 116.95 ريال

2019-04-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، حيث سجل الذهب عيار 24 مبلغ 155.93 ريال، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 142.94 ريال.

Advertisements

أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 136.44 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 116.95 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 90.96 ريال.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 12 فسجلت 77.97 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,849 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار جنيه الذهب 1,092 ريالًا.

جدير بالذكر أن هذه كانت آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الأربعاء في السعودية في تمام الساعة 12 و5 دقائق منتصف الليل.