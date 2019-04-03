الان تتابع تفاصيل الوظائف الشاغرة في السعودية للصناعات العسكرية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية في الرياض (شركة حكومية) عن توفر وظائف هندسية تحت التدريب لحملة البكالوريوس. وبحسب التفاصيل فإن الوظائف الشاغرة تفاصيلها كالأتي: مهندس برمجيات لمحاكاة التدريب (SW-SIMUL)

– درجة البكالوريوس في (هندسة الاتصالات، الهندسة الصناعية، هندسة الإلكترونيات، الفيزياء). مهندس برمجيات لنظام الإدارة المتكاملة لأنظمة (SW-IPMS)

– درجة البكالوريوس في (هندسة الاتصالات، الهندسة الصناعية، هندسة الإلكترونيات، الفيزياء). مهندس برمجيات لتكامل أنظمة القتال (SW-CSI)

– درجة البكالوريوس في (هندسة الاتصالات، الهندسة الصناعية، هندسة الإلكترونيات، الفيزياء). Advertisements مهندس نظام لتكامل أنظمة القتال (SE-CSI)

– درجة البكالوريوس في (هندسة الاتصالات، الهندسة الصناعية، هندسة الإلكترونيات، الفيزياء). ويشمل التوظيف فترة تدريبية في جنوب أسبانيا قبل الانتقال لمقر الشركة الرئيسي بالرياض. وتعتبر المتطلبات أعلاه أساسية وعلى المتقدم الإطلاع على المهارات والمعارف المطلوبة لكل وظيفة مع العلم أن جميع الوظائف تتطلب إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة. وتعتبر الشركة السعودية للصناعات العسكرية شركة وطنية قابضة مملوكة 100% لصندوق الاستثمارات العامة (PIF)، تم تأسيسها عام 2017هـ لتوطين الصناعات العسكرية ولتكون منصة مستدامة لتوفير منتجات وخدمات عسكرية للمملكة العربية السعودية وحلفائها مستوفية أعلى المعايير والمواصفات العالمية. وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي :

https://sami.taleo.net/careersection/sami_external_cs/jobsearch.ftl

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