الأمير خالد الفيصل يرعى تخريج الدفعة الثامنة والتاسعة من طلاب كلية الأمير سلطان للإدارة بجامعة الفيصل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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برعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وبتشريف من الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة الأربعاء المقبل حفل تخريج الدفعة "الثامنة والتاسعة" من طلبة كلية الأمير سلطان للإدارة - جامعة الفيصل، وذلك في قاعة ليلتي بجدة.

حيث يبلغ عدد خريجي الكلية 217 طالباً لمرحلة البكالوريوس و 122 طالباً وطالبة لمرحلة الماجستير، وذلك بحضور عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء واصحاب المعالي والمسئولين ورجال الأعمال ومدير جامعة الفيصل معالي الدكتور محمد آل هيازع .

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كما أعرب عميد كلية الأمير سلطان للإدارة سعادة الدكتور شكيل حبيب عن شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل على رعايته هذه المناسبة مؤكدًا أن الكلية تفخر بأن تزف للوطن 339 خريج وخريجة مزودين بالعلم والمعرفة ليواصلوا مسيرة بناء هذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعاً. كما عبر عن فخره واعتزازه بحصول جامعة الفيصل على المركز الثاني على مستوى المملكة والعالم العربي من بين الجامعات الحكومية والأهلية في تصنيف "تايمز" للتعليم الجامعي العالي.

وذكر الدكتور شكيل بأن الكلية تهدف من خلال برامجها إلى إعداد كوادر وطنية إدارية مؤهلة نظرياً و علمياً للمساهمة الفعالة في تحقيق رؤية المملكة 2030 لتكتمل مسيرتها التنموية في مختلف القطاعات الإدارية والاقتصادية و القادرة على خدمة المملكة في شتى المجالات .

فخريجو كلية الأمير سلطان للإدارة ولله الحمد لديهم القدرة على الإبداع و الإنجاز و تحمل المسئولية الوطنية و الذي انعكس على تبوئهم مراكز قيادية في أفضل المنشآت العاملة في المملكة العربية السعودية حتى أصبحوا أحد العلامات البارزة في عالم الأعمال في عصر يتسم بوجود ثقافة عالمية نابضة بالحياة و تغيرات تقنية متسارعة .

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