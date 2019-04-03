الاتحاد السوري يعالج جزءا من خلافات السومة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض
نجح الاتحاد السوري لكرة القدم بقيادة رئيسه محمد فادي الدباس في حل الخلاف الذي وقع بين لاعب المنتخب الأول المحترف في صفوف الأهلي السعودي، عمر السومة وزميليه في المنتخب المحترف في السالمية الكويتي فراس الخطيب، وأحمد الصالح لاعب العهد، حيث عاد السومة إلى متابعتهما عبر قنوات التواصل الاجتماعي وتحديدا على الانستجرام، فيما يبدو أن خلافه مع اللاعب الآخر حميد ميدو لا يزال مستمرا، حيث لم يتمكن من متابعة حسابه بسبب حظر الأخير له وقسمه بألا يزيل ذلك بحسب وسائل إعلام سورية.
ونتج الخلاف بين اللاعبين بسبب شارة قيادة المنتخب خلال مشاركته في بطولة كأس أمم آسيا الأخيرة التي أقيمت بالإمارات العربية المتحدة في يناير الماضي
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يشار إلى أن عمر السومة اعتذر عن المشاركة في بطولة الصداقة الدولية التي جرت بالعراق الشهر الماضي وصادفت أيام الفيفا، لإصابته، فيما شارك فراس الخطيب وأحمد الصالح.
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