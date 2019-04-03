تذاكر الحزم والهلال في الريف الفرنسي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج _ الرياض

ينتظر أن تكون التذاكر الخاصة بمباراة الهلال ومضيفه الحزم المقررة اليوم بملعب الأخير في الرس ضمن الجولة الـ26 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قد نفدت بالكامل بعد أن بدأت إدارة نادي الحزم في بيعها منذ أمس في منافذ البيع بمركز الريف الفرنسي ومركز بلاتينيوم بمحافظة الرس.

وكان محافظ محافظة الرس المكلف سليمان الفوزان، شدد على مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمحافظة بسرعة إصلاح السياج الخارجي (الجهة الشرقية) لملعب نادي الحزم الذي سيشهد المباراة بعد سقوطه في اليومين الماضيين إثر الأحوال الجوية التي داهمت المحافظة.

من جانبه، خاطب مدير شرطة محافظة الرس، المحافظ بشأن خطة الترتيبات الأمنية للقاء، إضافة إلى تصحيح الملاحظات الأمنية التي رصدها الفريق الأمني أثناء تفقده ملعب المباراة، والتي كان من بينها سقوط السياج الخارجي.