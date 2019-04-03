رؤية خادم الحرمين تتصدر اجتماع اللجان الأولمبية الخليجية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تستضيف سلطنة عمان من 7 إلى 9 أبريل الحالي، الاجتماع الـ31 لرؤساء اللجان الأولمبية الخليجية، واجتماع المكتب التنفيذي في نسخته الـ88، وكذلك الاجتماع المشترك للمكتب التنفيذي مع رؤساء وممثلي اللجان التنظيمية للألعاب الرياضية الخليجية.
وسيناقش اجتماع المكتب التنفيذي عددا من القرارات الخاصة بتطوير الرياضة الخليجية، فيما يناقش رؤساء اللجان الأولمبية عددا من المقترحات، في مقدمتها متابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الـ36 والتي أقيمت بالرياض 2015، المتعلق برؤية خادم الحرمين الشريفين فيما يتعلق بالعمل التطوعي.
محاور يناقشها رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية
- متابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى المتعلق برؤية خادم الحرمين الشريفين للعمل التطوعي
- مناقشة هيئة فض المنازعات الخليجية للألعاب الخليجية
- مناقشة بند الرياضة المدرسية وبند محو الأمية البدنية
- استراتيجية العمل المشترك في المجال الرياضي
- مقترح إقامة دوري خليجي لنخبة الأندية في الألعاب الرياضية
- التطرق لتكريم العاملين في المجال الرياضي
- التطرق إلى الجوائز الرياضة في الرياضة والبيئة وجائزة اللجنة التنظيمية المميزة.
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