رؤية خادم الحرمين تتصدر اجتماع اللجان الأولمبية الخليجية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تستضيف سلطنة عمان من 7 إلى 9 أبريل الحالي، الاجتماع الـ31 لرؤساء اللجان الأولمبية الخليجية، واجتماع المكتب التنفيذي في نسخته الـ88، وكذلك الاجتماع المشترك للمكتب التنفيذي مع رؤساء وممثلي اللجان التنظيمية للألعاب الرياضية الخليجية.

وسيناقش اجتماع المكتب التنفيذي عددا من القرارات الخاصة بتطوير الرياضة الخليجية، فيما يناقش رؤساء اللجان الأولمبية عددا من المقترحات، في مقدمتها متابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الـ36 والتي أقيمت بالرياض 2015، المتعلق برؤية خادم الحرمين الشريفين فيما يتعلق بالعمل التطوعي.

محاور يناقشها رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية