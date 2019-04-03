ختام بطولة شهداء الواجب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة يرعى وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر اليوم الحفل الختامي لبطولة شهداء الواجب الثالثة على ملاعب وصالات مدينة شهداء الحرس الوطني الرياضية. وانطلقت منافسات البطولة في 12 فبراير الماضي واستمرت نحو 52 يوما بمشاركة 2000 لاعب يمثلون 33 فريقا من إدارات ووحدات وزارة الحرس الوطني بالمنطقة الوسطى والقطاعين الغربي والشرقي. وتتنافست الفرق في 13 لعبة رياضية، وهي كرة القدم والكرة الطائرة وشد الحبل، وكرة الطاولة والبلياردو وألعاب القوى ورفع الأثقال، واختراق الضاحية وكمال الأجسام والسباحة والرماية والكاراتيه والتايكوندو.



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