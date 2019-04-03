الدراجات تقتل 445 في ألمانيا خلال 2018

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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كشفت أعداد أولية للمكتب الاتحادي للإحصاء عن مقتل 445 سائق دراجة في شوارع ألمانيا العام الماضي إثر حوادث، من بينهم 89 شخصا كانوا على دراجات كهربائية.
وأوضحت أعداد المكتب التي نشرت أمس أن هذا العدد يزيد على عدد الحوادث التي شهدتها ألمانيا في 2017 بنسبة 14%، فيما بلغت الزيادة في حوادث الدراجات الكهربائية 24% عما كانت عليه في 2017.
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