سنغافورة تعاقب ناشري الأخبار الكاذبة بالسجن 10 سنوات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - سنغافورة

اقترحت سنغافورة قانونا لمكافحة الأخبار الكاذبة من شأنه زيادة صلاحيات الحكومة في التعامل مع المعلومات المضللة عبر الانترنت، مما يزيد من مخاوف دعاة حرية التعبير من أن القانون سيزيد من البيئة التنظيمية المشددة بالفعل لوسائل الإعلام.

ويسمح مشروع القانون، الذي أحيل إلى البرلمان، للحكومة بإصدار أوامر تفرض إزالة المحتوى الذي تنشره شركات التواصل الاجتماعي أو المؤسسات الإخبارية أو الأفراد.

ويمكن أن يفرض القانون عقوبات تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها 738500 دولار أمريكي عن أشد حالات نشر الأخبار الكاذبة.