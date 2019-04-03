كاتب بلجيكي يفوز بجائزة أدب الأطفال السويدية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ستوكهولم

فاز المؤلف بارت موييرت بجائزة «أستريد ليندجرين» السويدية التذكارية 2019.

ويعيش موييرت الذي ولد في 1964 في مدينة أنتويرب بشمال بلجيكا، وتشمل مجمل أعماله نحو 50 عملا، ما بين كتب مصورة وروايات وأشعار. كما يكتب موييرت نصوص سيناريو مسرحية وتلفزيونية.

وأطلقت الحكومة السويدية الجائزة السنوية التي تبلغ قيمتها (537 ألف دولار) في 2002، لمكافأة كتاب ورسامي أدب للأطفال والشباب، بالإضافة إلى هؤلاء الذين يشجعون على القراءة تكريما للكاتبة السويدية الراحلة، أستريد ليندجرين.