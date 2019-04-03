احتواء حريق غابات الصين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بكين

أعلن الإعلام الصيني الرسمي أمس احتواء حريق الغابات الذي اندلع مطلع هذا الأسبوع وأودى بحياة 30 شخصا في إقليم سيشوان جنوب غرب الصين.

ولقي 27 فردا من رجال الإطفاء وثلاثة مساعدين حتفهم جراء الحريق الذي اندلع أولا في مقاطعة مولي التبتية التي تتمتع بالحكم الذاتي قبل أن يتأجج مجددا بسبب تغير مفاجئ في اتجاه الرياح.

وقال رئيس مقاطعة مولي وو سونج، إن النيران لا تزال مشتعلة في بعض المناطق، وأضاف «بسبب التضاريس المعقدة، نحتاج إلى مزيد من الوقت لإخماد الحريق».