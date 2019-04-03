الدفاعات السعودية تدمِّر طائرتين بدون طيار حاولتا استهداف خميس مشيط

تمكَّنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، مساء الثلاثاء، من اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار معاديتين، كانتا تتجهان إلى مدينة خميس مشيط.

وصرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، بأنه في تمام الساعة (21:35) بالتوقيت المحلي من مساء الثلاثاء، رصدت منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي جسمين غير مُعرَّفَيْن باتجاه الأعيان المدنية بمدينة خميس مشيط، فتم التعامل مع الهدفين حسب قواعد الاشتباك، وتدميرهما.

وأوضح العقيد المالكي أنه نتيجةَ اعتراض الطائرتين المعاديتين (الحوثيتين)، تناثرت الشظايا على منطقتين سكنيتين نتج عنها إصابة خمسة مدنيين بينهم امرأة وطفل، وبعض الأضرار المادية بعدد من المنازل، وبأربع مركبات، حتى إعلان هذا البيان.

Advertisements

وأشار المالكي إلى أن استمرار المحاولات المتكررة للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين، من خلال هجمات الطائرات بدون طيار، والزوارق المفخخة والمسيَّرة عن بُعد، واتخاذ محافظة الحديدة تحديدًا نقطة لانطلاق هذه العمليات الإرهابية والعدائية- يأتي في الوقت الذي تلتزم فيه قيادة قوات التحالف بوقف إطلاق النار بالحديدة، تماشيًا مع نصوص اتفاق (استوكهولم)، وأن الميليشيا تسعى بهذه الأعمال الإرهابية إلى استفزاز قوات التحالف لتنفيذ عمل عسكري بمحافظة الحديدة.

وأكد العقيد المالكي التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف، بدعم الجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، ورئيس لجنة إعادة الانتشار؛ لإنجاح تنفيذ اتفاق استوكهولم، محذرًا في الوقت نفسه من أن قيادة القوات المشتركة للتحالف، تُحذر -وبأشد العبارات- الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من استهدافها الأعيان المدنية والمدنيين، وأن استخدامها أساليبَ إرهابيةً في الهجوم الانتحاري، سيكون له وسائل ردع حازمة، وستتخذ قيادة القوات المشتركة كافة الإجراءات الرادعة، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العُرفية.