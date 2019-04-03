سياسي / الرئيس الأمريكي متفائل بتقاسم الأعباء في حلف شمال الأطلسي



واشنطن 27 رجب 1440 هـ الموافق 03 إبريل 2019 م واس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إن تحسنًا طرأ على تقاسم تكاليف الدفاع بين الدول أعضاء حلف شمال الأطلسي ( الناتو ) لكنه أضاف أنه يأمل في أن ينفق الأعضاء المزيد في المستقبل.

وأضاف الرئيس ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج :" لقد عملنا معًا لحمل بعض حلفائنا على أن يدفعوا نصيبهم العادل. هذا يسمى تقاسم الأعباء".

وأفاد أنه يود أن ينفق أعضاء الحلف أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي لديهم على الدفاع.

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