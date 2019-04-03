مستقبلو "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الأربعاء 1440/7/27 هـ الموافق 2019/04/03 م واس

الثلاثاء 26 رجب 1440 هـ الموافق 2 أبريل 2019 م واس

05:40ت م

0322



www.spa.gov.sa/1907310 الثلاثاء 26 رجب 1440 هـ الموافق 2 أبريل 2019 م واس05:40ت م0322

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.