سياسي / نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي و رئيس الأركان يبحثان توحيد المؤسسة العسكرية



طرابلس 26 رجب 1440 هـ الموافق 02 إبريل 2019 م واس

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية عبد السلام كاجمان، ورئيس أركان الجيش الليبي محمد الشريف، أمس، خطة رئاسة الأركان العامة للعام الحالي المعنية بالتدريب والتأهيل، من خلال مدرسة الأركان التي تقوم بتخريج الكوادر العسكرية.

و قدم رئيس الأركان العامة مقترح إنشاء أكاديمية العلوم العسكرية، التي تشمل تخصصات عديدة في العلوم السياسية والعسكرية.

و جرى خلال اللقاء استعراض الملف الأمني الخاص بالجنوب الليبي، إضافة إلى مشروع توحيد المؤسسة العسكرية، والذي وصل إلى مراحل متقدمة من الإنجاز.

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05:17ت م

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