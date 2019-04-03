عوالق ترابية وسحب رعدية على 9 مناطق.. الأربعاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الأربعاء، استمرار تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد -عبر موقعها الإلكتروني- إلى استمرار التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات «الباحة، عسير، جازان، ونجران» وكذلك على منطقتي الرياض والشرقية خاصة الأجزاء الجنوبية منها.

واضافت هيئة الأرصاد أن السماء ستكون غائمة جزئياً وقد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق «تبوك، الجوف، والحدود الشمالية».

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الارصاد أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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أما الخليج العربي، فالرياح السطحية ستكون من شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد، وجهت تنبيهًا متقدمًا بشأن حالة الطقس في منطقة نجران، حذَّرت خلاله من رياح مثيرة للأتربة تستمر حتى التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الأرصاد أن منطقة نجران (وتشمل تحديدًا شرورة ونجران والأجزاء المجاورة لها)، تشهد نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدّي إلى إثارة الأتربة والغبار، محذّرةً قادة المركبات من شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

كما حذّرت الهيئة، من رياحٍ سطحية تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وشبه انعدام في الرؤية الأفقية، مع فرصة لسقوط أمطار رعدية على منطقة الرياض (وادي الدواسر، السليل، الأفلاج والأجزاء المجاورة)، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء.

ودرجات الحرارة المتوقعة على بعض مدن المملكة، غدا الأربعاء، كالتالي: