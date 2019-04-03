سياسي / رئيسة وزراء بريطانيا تدعو زعيم حزب العمال للتفاوض حول البريكست



لندن 26 رجب 1440 هـ الموافق 2 أبريل 2019 م واس

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها قدمت دعوة لزعيم حزب العمال المعارض جريمي كوربين للتفاوض بشأن إيجاد مخرج مشترك للازمة السياسية قائمًا على تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باتفاق.

وأوضحت ماي أن التفاوض يجب أن يكون سريعًا من أجل التوصل لخطة مشتركة تقدم بشكل عاجل للمفوضية الأوروبية.

ويأتي إعلان رئيسة الوزراء في محاولة لإيجاد مخرج توافقي للأزمة السياسية العاصفة التي تشهدها البلاد بفعل تعثر محاولات تنفيذ اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي.

يُذكر أن ماي أعلنت أنها سوف تطلب من الاتحاد الأوروبي تمديدًا ثان لموعد الخروج، و الذي كان مقررًا أولاً الجمعة الماضية و بعد التمديد الأول إلى 12 أبريل الحالي.

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