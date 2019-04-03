

نيويورك 26 رجب 1440 هـ الموافق 02 أبريل 2019 م واس

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء لأعلى مستوياتها منذ بداية عام 2019 م مع اقتراب خام برنت من 70 دولارًا للبرميل.

و لامست العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت أعلى مستوياتها أثناء الجلسة عند 69.51 دولارًا للبرميل، مسجلة أعلى سعر لها منذ 13 نوفمبر، و ارتفع برنت 36 سنتًا، أو 0.52 %، ليبلغ عند التسوية 69.37 دولارًا للبرميل.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 99 سنتًا، أو 1.61 %، ليبلغ عند التسوية 62.58 دولارًا للبرميل، بعدما لامس 62.72 دولارًا ليسجل أعلى مستوياته منذ السابع من نوفمبر.

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كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / النفط يرتفع لأعلى مستوى في السعودية اليوم 2019 وبرنت يقترب من 70 دولارًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.