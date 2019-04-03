شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة بالنيابة يستمع لمقترحات الأهالي حول التنمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

التقى أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان، أمس (الثلاثاء) في قصر الضيافة بالعاصمة المقدسة، عددا من أهالي مكة المكرمة، واستمع إلى مقترحاتهم وآرائهم حول التنمية في المنطقة.

وزار الأمير بدر بن سلطان، معرض عمارة الحرمين الشريفين ومجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة. واستهل زيارته بجولة في معرض عمارة الحرمين اطلع من خلالها على المعروضات التاريخية والقطع الأثرية التي تمثل تاريخ عمارة الحرمين الشريفين منذ العصور الأولى للإسلام وحتى العهد السعودي الزاهر، ثم اطلع على عرضٍ مرئي يحكي التطور الكبير الذي شهده المجمع عبر عقود من الزمن، والاهتمام الذي تحظى به كسوة الكعبة المشرفة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين من خلال عنايتها البالغة بكل تفاصيل حياكتها ومراحل تصنيعها الدقيقة.

بعدها زار الأمير بدر بن سلطان مصنع الكسوة واطلع على مراحل العمل فيه والخطوات التي تمر بها صناعة كسوة الكعبة المشرفة.

Advertisements

وشهد أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة أمس، إطلاق وزارة التعليم بالتعاون مع شركة (تطوير) للمباني مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير المباني التعليمية في منطقة مكة المكرمة؛ ضمن مسار البناء والصيانة والتحويل الذي أقره مجلس الوزراء.

واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن المشروع الذي يتكون من 60 مشروعا تعليميا تضم 1756 فصلا دراسيا وتستوعب 52680 طالبا، كما اطلع على مكونات المشروع الذي يأتي ضمن مسارات البرنامج التنفيذي لمبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية، بدعم وتمكين من وزارة المالية والمركز الوطني للتخصيص والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة.

من جهة ثانية، توج الأمير بدر بن سلطان مساء أمس، 18 ألف خريج من جامعة أم القرى في مختلف التخصصات والدرجات العلمية يمثلون الدفعة 67 للجامعة في المبنى الرئيسي بمكة المكرمة، والكلية الجامعية في الجموم، وفروعها في محافظات القنفذة والليث وأضم والجموم.