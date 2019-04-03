شكرا لقرائتكم خبر عن مشعل بن ماجد يدعم سوق العمل بـ5349 خريجاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الصقير (جدة)

نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، شرَّف محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، أمس (الثلاثاء) في مقر الكلية التقنية بجدة، حفل الخريجين الموحد لمتدربي ومتدربات الكليات التقنية والعالمية والمعاهد الصناعية الثانوية ومعاهد الشراكات الإستراتيجية بمنطقة مكة المكرمة للعام التدريبي 1439/1440هـ، البالغ عددهم 4599 متدربا و750 متدربة.

وأعرب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، عن شكره وتقديره لمحافظ جدة على تشريف الحفل وتدشينه لقاء التوظيف الموحد نيابة عن أمير المنطقة، مشيرا إلى الدعم اللامحدود والاهتمام من ولاة الأمر بالتدريب التقني وإسهاماته الفاعلة في الحراك الاقتصادي والتنموي الذي تشهده المملكة.

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فيما ألقى المتدرب عبدالله خالد الصبحي كلمة نيابة عن زملائه الخريجين، منوها للاهتمام بالأعمال المستقبلية للإسهام في الحراك الاقتصادي والتنموي وتطوير المهارات العملية لأداء فاعل.

بعد ذلك، دشن الأمير مشعل بن ماجد لقاء التوظيف الثاني الموحد للكليات التقنية والمعاهد الصناعية وقطاعات الأعمال بمحافظة جدة.

وأكد مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل كدسة، أن مؤسسة التدريب التقني «أخذت على عاتقها تحقيق منظومة من الأهداف الإستراتيجية، أبرزها تأهيل الكفاءات الوطنية من الجنسين، وما نعيشه الآن إحدى نتائجه البارزة تخريج 4599 شابا و750 شابة، ليكونوا روافد بناء وسواعد تنمية للوطن في المجالات التقنية والمهنية المختلفة».