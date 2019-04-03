شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم جدة يطلق فعاليات «ملتقى المسرح» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

دشن تعليم جدة، ممثلا في قسم النشاط الثقافي بإدارة النشاط الطلابي أمس (الثلاثاء) في مكتبة الملك فهد، فعاليات «ملتقى المسرح»، بحضور مدير عام تعليم المحافظة عبدالله الثقفي.

وأوضح مدير إدارة النشاط الطلابي عوض العتيبي، أن الملتقى الذي يستمر لثلاثة أيام، بهدف إبراز ثقافة المسرح في الميدان التعليمي وتأهيل وتدريب وتمكين المهتمين ورواد النشاط من مهارات فنون المسرح وتنمية قدراتهم الإبداعية.

من جهة ثانية، عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الموهوبات، اللقاء التشاوري لأولياء أمور الطالبات الملتحقات بمبادرة فصول الموهوبين للعام 2019 نفذته مديرة إدارة الموهوبات الدكتورة ليلى الصاعدي بمشاركة مشرفات الموهوبات.

وهدف اللقاء إلى تعريف أولياء الأمور بالمبادرة، وكيفية تحقيق التواصل والتكامل بين الأسرة والمدرسة، كذلك التعريف بالطالبة الموهوبة وسماتها وخصائصها، مع مناقشة المشكلات التي قد تواجهها الطالبة الموهوبة وكيفية التعامل معها، بالإضافة إلى إيضاح دور الأسرة حول رعاية الموهوبين.