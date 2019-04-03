شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف: التحقيق مع معلم شرح «درس الجنائز» للطلاب عملياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد سعيد الزهراني (الطائف)

شكلت الإدارة العامة للتعليم بالطائف، لجنة للتحقيق مع معلم أخذ طلاب في المرحلة المتوسطة إلى مغسلة موتى «شرشورة» وشرح لهم درسا عن كيفية غسل الميت وتكفينه بشكل عملي، مع تصويرهم أثناء الشرح.

وأكد المتحدث باسم تعليم الطائف عواض الخديدي لـ«الخليج 365»، أن مدير تعليم محافظة الطائف طلال اللهيبي وجه بتشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع والرفع بتقرير مفصل لاتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المعلم, ويأتي تشكيل لجنة التحقيق بعد أن أثار الأمر وزارة التعليم (بحسب مصادر "الخليج 365")، وطلبها من إدارة تعليم الطائف معرفة تفاصيل الحادثة، وبحسب التفاصيل التي حصلت عليها "الخليج 365" فإن المعلم أحد المرشحين لجائزة التميز في التعليم، شرح الدرس الموجود في المنهج بشكل عملي، تطبيقا للتعلم النشط الذي تنادي الوزارة بتطبيقه، وعلمت "الخليج 365" من مصادرها أن تحرك الوزارة جاء بسبب صغر سن الطلاب الذين تم الشرح لهم، فيما رد عدد من المعلمين وأولياء الأمور بأن الدرس موجود أصلا في منهج طلاب المتوسطة «درس الجنائز»، وأن المعلم طبقه بشكل عملي فقط.