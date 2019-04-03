مكة: حريق محدود يخلي 700 معتمر احترازياً

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جدة - خالد شويل - أحمد اللحياني (مكة المكرمة) أخلت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة أمس (الثلاثاء)، 700 معتمر إثر حريق في فندق بحي الحفائر. أخلت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة أمس (الثلاثاء)، 700 معتمر إثر حريق في فندق بحي الحفائر. وحسب المتحدث باسم إدارة الدفاع المدني الرائد نايف الشريف، تلقى مركز العمليات الموحد بلاغاً يفيد بحادثة حريق في فندق بحي الحفائر، عبارة عن اشتعال محدود في جزء من الأثاث بغرفة في الدور الـ12 بالفندق الذي يسكنه 700 معتمر، وجرى إخلاؤه عن طريق وحدات الإنقاذ احترازيا، فيما تم إخماد النيران عن طريق أنظمة السلامة بالفندق والاطمئنان من قبل فرق الهلال الأحمر على ثلاثة من النزلاء بعد شعورهم باختناق بسيط، مبيناً أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادثة.



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