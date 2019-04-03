شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يفتتح فعاليات «القلب 2019».. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (رابغ)

يرعى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اليوم (الأربعاء)، ملتقى «القلب 2019» الذي تنظمه الوزارة على مدى يومين في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ.

وأوضح نائب وزير الصحة للشؤون الصحية حمد الضويلع، أنه سيتم في بداية الفعاليات العلمية تكريم العديد من البرامج التخصصية الدقيقة والمتميزة في مجال أمراض وجراحة القلب، تشمل برامج: «نصل لقلوبكم، تغيير الصمام الأورطي عن طريق القسطرة، خدمات القلب لضيوف الرحمن، القلب الصناعي، طب وجراحة قلب الأطفال، مبادرة الخدمات العلاجية لمختلف مناطق المملكة»، نظرا لما حققته وتحققه من نجاحات طبية كبيرة ونوعية تعكس النقلة والتطور الذي تشهده الخدمات الصحية بمختلف مستوياتها في المملكة.

ولفت إلى أن «الصحة» ستقدم عروضا موجزة لهذه البرامج والإنجازات التي تحققت، وستستعرض العديد من المبادرات التي أطلقتها لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

فيما نوه استشاري جراحة القلب مستشار نائب وزير الصحة للشؤون الصحية الدكتور عادل طاش، إلى أن الفعاليات ستناقش وتحلل تحديات مشاريع البنية التحتية والقوى العاملة والإمداد والخلوص إلى توصيات تسهم في تحسين الوصول للمرضى ورفع كفاءة الأداء وتحسين الجودة، كما سيعلن عن برنامج لإدارة البرامج ولوحة متابعة لتنفيذ توصيات ورشة العمل.