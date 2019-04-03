«التقاعد» تطلق خدمة «العناية بالعملاء»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد خدمة «العناية بالعملاء»، في إطار سعيها لتقديم خدمات مميزة لعملائها وفق إستراتيجيتها 2022. أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد خدمة «العناية بالعملاء»، في إطار سعيها لتقديم خدمات مميزة لعملائها وفق إستراتيجيتها 2022. وتتيح هذه الخدمة تقديم جميع طلبات الاستفسارات والاقتراحات والشكاوى الخاصة بالعملاء عن طريق بوابة واحدة بهدف تحسين عملية استقبال هذه الطلبات وسهولة متابعتها وتقديم خدمة ذات جودة عالية تسهم في تحقيق رضا العملاء. وأوضح مدير عام الإدارة العامة للخدمات التأمينية بالمؤسسة عبدالله الشليخي أن إطلاق خدمة «العناية بالعملاء» يأتي حرصاً من المؤسسة على رضا العميل وضمان تقديم الخدمة المميزة التي جعلتها إستراتيجية المؤسسة 2022 أحد أهدافها الرئيسية. وتهدف الخدمة إلى تحقيق الربط والتكامل الآلي بين هذه الخدمة وبين أنظمة المؤسسة الأخرى الموجهة لخدمة العميل.



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