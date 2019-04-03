شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة تغلق وتنذر 177 مكتباً هندسياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أوقفت أمانة محافظة جدة ممثلة في إدارة علاقات المكاتب الهندسية خلال النصف الأول من العام الحالي 1440هـ، 35 مكتبا هندسيا فيما أنذرت 142 مكتبا آخر، ضمن جهود الأمانة المستمرة للارتقاء بالخدمات المقدمة والحد من مخالفات المكاتب الهندسية، ويأتي هذا في إطار اتفاقية الشراكة الداخلية مع المكاتب الهندسية والشركات الاستشارية بهدف رفع مستوى أداء العاملين لديها.

وأوضح مدير علاقات المكاتب الهندسية في الأمانة المهندس حسن حمودة، أن الأمانة نفذت زيارات ميدانية لـ200 مكتب هندسي «استشاري ومساحي»، مضيفا أن مخالفة تأخير المعاملات تصدرت الملاحظات المرصودة بواقع 98 إنذارا و 11 إيقافا، لافتا النظر إلى أن المخالفات شملت انتهاء شهادة تسجيل المكتب بالأمانة، وانتهاء ترخيص مزاولة مهنة، وعدم التسجيل في النظام الإلكتروني وعدم تعليق شهادة المكتب بشكل بارز، إضافة لملاحظات تتعلق بالاشتراطات البلدية على الموقع وغير ذلك.

وكانت أمانة جدة قد ألزمت 604 مكاتب وشركات مسجلة لديها حتى تاريخه بالتمشي بموجب بنود الاتفاقية التي هدفت إلى رفع مستوى أداء العاملين فيها من خلال حثهم على مراجعة وتدقيق جميع الأعمال المقدمة من قبلهم بدقة وحرص قبل إرسال المعاملات إلى الأمانة وذلك للحد من تكرار الملاحظات.