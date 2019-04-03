«السياسية والأمنية» يستمع لتطورات الأحداث

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الخبر) استمع مجلس الشؤون السياسية والأمنية، برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير استمع مجلس الشؤون السياسية والأمنية، برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس (الثلاثاء) بقصر العزيزية في الخبر، إلى إيجاز سياسي وأمني حول عدد من الموضوعات، إضافة إلى عدد من تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة. من ناحية أخرى، تلقى ولي العهد اتصالا هاتفيا من رئيس الأرجنتين ماوريسيو ماكري، جرى خلاله استعراض أوجه التعاون بين المملكة والأرجنتين وفرص تعزيزها.



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