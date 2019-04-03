شكرا لقرائتكم خبر عن سعود بن نايف: إطلاق «المعسرين» يجسد حرص القيادة على تلمس احتياجات المواطنين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد البلاهدي (الدمام)

رفع أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور توجيهه الكريم بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم على مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

وقال: «إن قيادتنا الرشيدة اعتادت أن تتلمس احتياجات المواطنين وتسعى جاهدة لحلها، فنحن ولله الحمد في بلد الأمن والأمان، بلد الرخاء والاستقرار، نعيش جميعا على أرض هذا الوطن الغالي كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى».

وأشار إلى أن هذا التوجيه الكريم من والد الجميع خادم الحرمين الشريفين أدخل الفرح والسرور والبهجة على أسر السجناء، وسيعيد لم شمل أسر ذوي المعسرين بعد إطلاق سراحهم، داعياً الله العلي القدير أن يجزل الأجر والمثوبة لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وأن يجزيهم خير الجزاء، وأن يديم على بلادنا أمنها وأمانها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة.