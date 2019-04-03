شكرا لقرائتكم خبر عن الراجح: لفتة أبوية للمّ الشمل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

رفع الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) فهد بن عبدالله الراجح شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على ما تضمنه التوجيه الكريم القاضي بإطلاق جميع السجناء بالمنطقة الشرقية في قضايا حقوقية وليست جنائية، ممن لا تزيد مديونياتهم على مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم، وذلك بمناسبة الزيارة التي يقوم بها إلى المنطقة.

وأكد الراجح أن هذا التوجيه يؤكد اهتمام وعناية ولاة الأمر المستمر بأبنائهم والسعي في لم شملهم بعوائلهم، كما أنه يعكس حباً وعطفاً ولفتة أبوية من خادم الحرمين الشريفين تجاه أسرهم وحل معاناتهم جراء هذه المطالبات التي عجزوا عن سدادها، مؤكداً أن هذا يجسد امتدادا لتوجيهات كريمة سابقة في السياق نفسه لمناطق مختلفة.