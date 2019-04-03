شكرا لقرائتكم خبر عن الراجح: لفتة أبوية للمّ الشمل والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)رفع الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) فهد بن عبدالله الراجح شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على ما تضمنه التوجيه الكريم القاضي بإطلاق جميع السجناء بالمنطقة الشرقية في قضايا حقوقية وليست جنائية، ممن لا تزيد مديونياتهم على مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم، وذلك بمناسبة الزيارة التي يقوم بها إلى المنطقة.
وأكد الراجح أن هذا التوجيه يؤكد اهتمام وعناية ولاة الأمر المستمر بأبنائهم والسعي في لم شملهم بعوائلهم، كما أنه يعكس حباً وعطفاً ولفتة أبوية من خادم الحرمين الشريفين تجاه أسرهم وحل معاناتهم جراء هذه المطالبات التي عجزوا عن سدادها، مؤكداً أن هذا يجسد امتدادا لتوجيهات كريمة سابقة في السياق نفسه لمناطق مختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر الراجح: لفتة أبوية للمّ الشمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.