شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيداً لما نشرته "الخليج 365".. بدء تجديد هوية موقوفي الخدمات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

تأكيدا لما نشرته "الخليج 365"، قبل 25 يوماً، عن موافقة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز على استثناء تجديد الهوية الوطنية من عقوبة إيقاف الخدمات التي تطال بعض الأشخاص، شرعت وكالة الأحوال المدنية أمس (الثلاثاء) في تنفيذ القرار.

وأوضح المتحدث باسم الوكالة محمد الجاسر لـ«الخليج 365»، أن تنفيذ الخدمات لموقوفي الخدمات بدأ فعليا بتجديد الهوية الوطنية، من خلال حجز موعد إلكتروني في موقع الوكالة.

وأضاف أن الخدمات التي يحصلون عليها هي الخدمات الموجودة مسبقا، ومنها تجديد الهوية الوطنية، واستخراج بدل فاقد، وتسجيل مولود، وغيرها، مؤكداً أن من صدر في حقه أمر قبض لا يمكن خدمته.

ووجد القرار تفاعلاً كبيراً من المواطنين، كونه سينهي معاناة الكثيرين، ووجهوا أسئلة لحساب الوكالة على موقع «تويتر»، الذي أكد في رده لهم أن بإمكانهم حجز موعد ومراجعة المكتب لإنهاء أي إجراء يخصهم. وكانت "الخليج 365" نشرت في 13 مارس الماضي خبرا عن قرب تجديد هوية موقوفي الخدمات.