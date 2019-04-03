شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل دعم الأشقاء اليمنيين والسوريين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية السلة الغذائية لشهر مارس 2019 لأسر 420 يتيما ويتيمة من أيتام محافظات مأرب وصنعاء والبيضاء والجوف والساحل الغربي، ضمن برنامج «لست وحدك» لحماية أسر الأيتام في اليمن.

ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

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ووزع المركز 462 سلة غذائية، تزن 34 طنا و188 كيلو غراما على النازحين من عبس إلى مديرية حيران بمحافظة حجة، يستفيد منها 2.772 فردا، و900 سلة غذائية تزن 66 طنا و600 كيلو غرام في مديرية عتق بمحافظة شبوة، يستفيد منها 5.400 فرد، وهي ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية تستهدف عدة محافظات يمنية.

فيما وزع مساعدات إغاثية على اللاجئين السوريين في العاصمة الأردنية عمان، حيث بلغ عدد المستفيدين من التوزيع 861 أسرة بواقع 4.845 فردا، بحضور مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن على البيز.

وأكد المهندس البيز خلال التوزيع استمرار الجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة لإغاثة المنكوبين والمحتاجين في العالم، وذلك من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي لا يتوانى عن بذل الجهود الكبيرة لتحقيق الرسالة الإنسانية النبيلة التي تتبناها المملكة العربية السعودية.