آل الشيخ يبحث مع سفير بنين التعاون البرلماني

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) بحث رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مكتبه بمقر المجلس في الرياض أمس (الثلاثاء) مع سفير جمهورية بنين لدى المملكة متائرو فاضلو، أوجه تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية بنين في مختلف المجالات، خصوصا العمل البرلماني، وسبل تعزيز أعمال لجنتي الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى بالمملكة، والجمعية الوطنية بجمهورية بنين؛ بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين.

بحث رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مكتبه بمقر المجلس في الرياض أمس (الثلاثاء) مع سفير جمهورية بنين لدى المملكة متائرو فاضلو، أوجه تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية بنين في مختلف المجالات، خصوصا العمل البرلماني، وسبل تعزيز أعمال لجنتي الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى بالمملكة، والجمعية الوطنية بجمهورية بنين؛ بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين.

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