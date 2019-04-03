انت الان تتابع تفاصيل خبر السعودية: جرحى وأضرار في هجوم نفذه الحوثيون بطائرتين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 3 أبريل 2019 02:59 صباحاً - أصيب خمسة مواطنين سعوديين، في ساعة متأخرة من ليل الاثنين/ الثلاثاء، بجروح مختلفة في هجوم نفذه الحوثيون على مدينة خميس مشيط الواقعة جنوب غرب المملكة العربية السعودية، في حين وقعت أضرار مادية.

وبحسب تصريح للمتحدث باسم قوات التحالف السعودي الإماراتي، نشرته وسائل الإعلام السعودية الرسمية، فإن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت ودمرت طائرتين بدون طيار كانتا باتجاه مدينة خميس مشيط.

وأكد المتحدث أنه نتيجة تدمير الطائرتين الحوثيتين بدون طيار أصيب خمسة مواطنين، في حين وقعت أضرار مادية في عدد من المنازل وأربع مركبات.

يشار إلى أنه في 28 فبراير 2017، كشف الحوثيون عن تصنيعهم طائرات دون طيار ذات مهام "هجومية واستطلاعية، ورصد ورقابة"، مؤكدين أنها أُخضعت لتجارب "ناجحة في الميدان".

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ودأبت جماعة الحوثي، منذ بدء الحرب في 26 مارس 2015، على قصف الأراضي السعودية بصواريخ باليستية متوسطة وطويلة المدى، لكن غالباً ما تنتهي تلك الهجمات الصاروخية بإحباطها من قِبل منظومة الدفاع الجوي السعودي.

وتسببت الصواريخ الباليستية التي أطلقها الحوثيون تجاه السعودية في مقتل 112 مدنياً من المواطنين والمقيمين، وإصابة المئات منذ بدء الحرب السعودية على اليمن، وفق وزارة الدفاع السعودية.

في حين استخدم الحوثيون الطائرات "المسيَّرة" لتحقيق أهداف دعائية، حيث أعلنوا مرات عدة، استهداف مطارات سعودية وإماراتية، وهو ما نفته سلطات البلدين.

ويشهد اليمن، منذ مارس 2014، حرباً بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المدعومة بقوات التحالف السعودي-الإماراتي، والحوثيين المسيطرين على محافظات، بينها صنعاء، منذ 2014.

وخلّفت الحرب المتواصلة على اليمن آلاف القتلى وملايين المصابين والمشرّدين، في حين تعاني البلاد أسوأ أزمة إنسانية ومجاعة بالتاريخ الحديث، بحسب الأمم المتحدة، ويُتَّهم الطرفان بممارسة انتهاكات بحق مدنيين.