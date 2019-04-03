السعودية | “مدني عسير” يُباشر بلاغا عن سقوط شظايا اعتراض طائرتين أطلقهما الحوثي 

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “مدني عسير” يُباشر بلاغا عن سقوط شظايا اعتراض طائرتين أطلقهما الحوثي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، أن فرق الدفاع المدني باشرت عند الساعة ( 21:36 ) من مساء اليوم الثلاثاء، بلاغاً عن سقوط شظايا اعتراض طائرتين بدون طيار أطلقتهما المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه مدينة ( خميس مشيط )، حيث تناثرت الشظايا على منطقتين سكنيتين مما نتج عنها اصابة ( 5 ) خمسة أشخاص ( مدنيين ) بينهم طفل وامرأة سعودية، وتضرر عدد من المنازل وقصر افراح، و ( 4 ) مركبات لأضرار مختلفة. وقد تم نقل المرأة إلى المستشفى لتعرضها لإصابة بالرأس، وتنفيذ الاجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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