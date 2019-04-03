شكرا لقرائتكم خبر عن مدني عسير يسعف مصابي اعتراض الطائرتين والان نبدء بالتفاصيل
وتابع: "تناثرت الشظايا على منطقتين سكنيتين مما نتج عنها اصابة 5 خمسة أشخاص مدنيين، بينهم طفل وامرأة سعودية، وتضرر عدد من المنازل وقصر أفراح، و4 مركبات لأضرار مختلفة. وتم نقل المرأة إلى المستشفى لتعرضها لإصابة بالرأس، وتنفيذ الاجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات".
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