الارشيف / اخبار السعوديه

مدني عسير يسعف مصابي اعتراض الطائرتين 

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مدني عسير يسعف مصابي اعتراض الطائرتين  والان نبدء بالتفاصيل

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، أن فرق الدفاع المدني باشرت، مساء أمس الثلاثاء، بلاغاً عن سقوط شظايا اعتراض طائرتين بدون طيار أطلقتهما المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه مدينة خميس مشيط.

وتابع: "تناثرت الشظايا على منطقتين سكنيتين مما نتج عنها اصابة 5 خمسة أشخاص مدنيين، بينهم طفل وامرأة سعودية، وتضرر عدد من المنازل وقصر أفراح، و4 مركبات لأضرار مختلفة. وتم نقل المرأة إلى المستشفى لتعرضها لإصابة بالرأس، وتنفيذ الاجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدني عسير يسعف مصابي اعتراض الطائرتين  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا