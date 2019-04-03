شكرا لقرائتكم خبر عن مدني عسير يسعف مصابي اعتراض الطائرتين والان نبدء بالتفاصيل

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، أن فرق الدفاع المدني باشرت، مساء أمس الثلاثاء، بلاغاً عن سقوط شظايا اعتراض طائرتين بدون طيار أطلقتهما المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه مدينة خميس مشيط.

وتابع: "تناثرت الشظايا على منطقتين سكنيتين مما نتج عنها اصابة 5 خمسة أشخاص مدنيين، بينهم طفل وامرأة سعودية، وتضرر عدد من المنازل وقصر أفراح، و4 مركبات لأضرار مختلفة. وتم نقل المرأة إلى المستشفى لتعرضها لإصابة بالرأس، وتنفيذ الاجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات".