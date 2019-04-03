شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق المعرض التوعوي «سلامة المريض أولا» والان نبدء بالتفاصيل

نظمت طالبات السنة الثالثة من قسم إدارة وتقنية المعلومات الصحية بكلية الصحة العامة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أمس معرضاً توعوياً بعنوان (سلامة المريض أولا ) افتتحه عميد كلية الصحة العامة د. تركي العنزي بحضور الطالبات وأعضاء هيئة التدريس.

وأوضح العنزي أن هذا المعرض يسلط الضوء على جانب مهم من جوانب السلامة وهي سلامة المريض التي تعد أحد أهم الأولويات التي يجب ان يحرص عليها المريض، وكذلك الطواقم الطبية وأسرته وتجنب المخاطر التي قد تحدث لا قدر الله، مثمناً الجهود المبذولة التي قدمتها الطالبات للخروج بأفضل النتائج من المعرض والاستفادة من أدوات تقنية المعلومات لتطبيق حلول مبتكرة في مجال سلامة المرضى.

من جانبها ذكرت المشرفة على المعرض الدكتورة دعاء الجابري أنه لا خلاف على أن قضية سلامة المرضى هامة جداً، ولطالما كان المبدأ الأول (لا ضرر) هو حجر الأساس لتوفير رعاية صحية عالية الجودة ومن هذا المنطلق جاء تنفيذ هذا المعرض للرفع من مستوى السلامة وأولويتها عند المريض.

وأضافت الجابري: إن هذا النشاط هو نشاط طلابي تطبيقي لخدمة المجتمع كجزء من مادة تطوير جودة الرعاية الصحية، ويهدف الى توعية المريض وأسرته وتعزيز دور المريض وتمكينه ليكون أول جدار أمان لضمان سلامة ومشاركته في المنظومة الصحية والمجتمعية حيث انقسم المعرض إلى ستة أركان مستوحاة من الأهداف الدولية لسلامة المرضى وهي أكثر المجالات عرضة لمشاكل تهدد سلامة وأمان المريض، وهي عن تعيين هوية المرضى بشكل صحيح و تحسين الاتصال الفعّال بين الطبي والمريض، وتحسين سلامة الأدوية، وضمان الموقع الصحيح والإجراء الصحيح والجراحة الصحيحة للمريض، وتقليل مخاطر العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية، وتقليل خطر إلحاق الضرر بالمريض نتيجة السقوط.

وأضافت: إن الطالبات استعرضن أمثلة لجهود وزارة الصحة في اتخاذ إجراءات وسياسات لحماية المريض أثناء تلقيه الرعاية الصحية في المستشفيات والمراكز الأولية، وإبراز دور تقنية المعلومات بشكل خاص في المساهمة بتطوير مفهوم سلامة المرضى وزيادة فعالية الرعاية الصحية.