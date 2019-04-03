شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الملك عبدالعزيز يحتفي باليوم العالمي للتوحد والان نبدء بالتفاصيل

احتفت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، باليوم العالمي للتوحد لعام 1440هـ تحت شعار «لنفهم عالمهم»، برعاية مدير عام المطار عصام بن فؤاد نور، بحضور مدير عام الحج والعمرة بإمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور صلاح صقر، وعدد من المسؤولين في الجهات العاملة بالمطار.

وشهدت الفعاليات التي أقيمت أمس في الصالة رقم (1) بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، العديد من الفقرات ابتداء بالسلام الملكي بصوت أحد أطفال التوحد، بالإضافة إلى عرض ترحيبي ومهارات حركية قدمها الأطفال المشاركون أمام الحضور.

من جانبه، أكد مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي، أن مشاركة المطار في اليوم العالمي للتوحد تأتي ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية التي يقدمها المطار لنشر الوعي بين أفراد المجتمع عن اضطراب التوحد، ومساعدة أسرهم في رعايتهم ودعم البرامج والأنشطة الاجتماعية التي تقدم لهم، معربا عن شكره وتقديره لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ولمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ومركز جدة للتوحد والجهات المشاركة كافة نظير ما قدموه من جهود في إقامة هذه الفعالية.