شكرا لقرائتكم خبر عن 5 إصابات في حريق بدار الحضانة الاجتماعية بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

تسبب حريق نشَب صباح أمس الثلاثاء بدار الحضانة الاجتماعية بالدمام، في إصابة 5 فتيات من نزيلات الدار قبل أن تتم السيطرة على الحريق من قبل فرق الدفاع المدني في وقت قياسي.

وعلمت ”الخليج 365” من مصادرها أن الحريق حدث إثر قيام عدد من فتيات الدار في العاشرة صباحا بإشعال " شمعة" قبل أن تشتعل النيران في المكان ليتم إخلاء المكان من قبل القائمات على الدار على وجه السرعة، حيث جرى فصل التيار الكهربائي عن المبنى لمنع تطور الحريق بداخله، كما تم توفير حافلات مخصصة للجلوس بها للنزيلات لحين الانتهاء من عملية إخماد النيران المشتعلة من قبل الجهات المختصة.

من جانبه أكّد المتحدث الرسمي للهلال الأحمر السعودي فهد الغامدي، في تصريحه لـ«اليوم»، الحادثة مضيفا أنه تمت مُباشرة الموقع بواسطة فرقتين إسعافيتين، ونجَم عن الحريق إصابة 5 حالات تمت معالجتها في الموقع، حيث وصفها الغامدي بـ«البسيطة».

فيما ذكرت مساعد مدير عام فرع الوزارة لقطاع التنمية الاجتماعية ابتسام الحميزي أن سبب اندلاع الحريق شمعة تم اشعالها من قبل الفتيات، وأنه تم السيطرة على الوضع .