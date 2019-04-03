السعودية اليوم / الدفاع المدني بمنطقة عسير يُباشر بلاغاً عن سقوط شظايا اعتراض طائرتين بدون طيار أطلقتهما المليشيا الحوثية باتجاه مدينة خميس مشيط



أبها 26 رجب 1440 هـ الموافق 02 إبريل 2019 م واس

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، أن فرق الدفاع المدني باشرت عند الساعة ( 21:36 ) من مساء اليوم الثلاثاء، بلاغاً عن سقوط شظايا اعتراض طائرتين بدون طيار أطلقتهما المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه مدينة ( خميس مشيط )، حيث تناثرت الشظايا على منطقتين سكنيتين مما نتج عنها اصابة ( 5 ) خمسة أشخاص ( مدنيين ) بينهم طفل وامرأة سعودية، وتضرر عدد من المنازل وقصر افراح، و ( 4 ) مركبات لأضرار مختلفة. وقد تم نقل المرأة إلى المستشفى لتعرضها لإصابة بالرأس، وتنفيذ الاجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات. والله ولي التوفيق.

// انتهى //

01:32ت م

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