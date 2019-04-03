السعودية اليوم / وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم يحضر مراسم تنصيب الرئيس السنغالي ماكي سال بالعاصمة دكار



الرياض 26 رجب 1440 هـ الموافق 02 إبريل 2019 م واس

حضر وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام القين ، أمس ، حفل تنصيب فخامة الرئيس السنغالي ماكي سال العاصمة السنغالية دكار بعد أن أدى فخامة الرئيس السنغالي اليمين الدستورية لولاية ثانية مدتها خمس سنوات.

ونقل السفير القين لفخامة الرئيس تحيات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ـ حفظهما الله ـ متمنياً للحكومة والشعب السنغالي الشقيق مزيداً من التقدم والنجاح والازدهار.

من جانبه، أعرب فخامته عن شكره الحار للمملكة حكومة وشعباً ، مؤكداً على حرصها الدائم والداعم للسنغال منذ زمن طويل.

حضر مراسم تنصيب فخامة الرئيس سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال الأستاذ فهد بن علي الدوسري .

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