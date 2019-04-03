السعودية اليوم / وكيل وزارة التعليم يتفقد مدارس الحد الجنوبي بتعليم جازان



صامطة 26 رجب 1440 الموافق 02 أبريل 2019 م واس

تفقد وكيل وزارة التعليم للأداء التعليمي الدكتور عيد الحيسوني يرافقه مدير عام التعليم بجازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس عدد من مدارس الحد الجنوبي التابعة للادارة العامة بمنطقة جازان.

وشملت الزيارة مدرسة تحفيظ القرآن الكريم بديحمة بقطاع صامطة بمناسبة تحقيقها لجائزة الشيخ حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز عن فئة المدرسة والإدارة المدرسية المتميزة، ناقلا تهاني وتبريكات معالي وزير التعليم ومعالي نائبه .

وأشاد "الحيسوني" بالمنجز الكبير الذي حققته المدرسة والذي يعد منجزاً وطنياُ يفخر به جميع منسوبي التعليم بالمملكة ، مثنياً على مستوى الطلاب ومرافقها حيث تشكل نموذجًا لمدارس التعليم بالمملكة ، متمنياً دوام التميز لمدارس المملكة .

كما شملت الجولة مكتب التعليم بمحافظتي أحد المسارحة والحرث حيث زار مدرستي قزع والمعطن واللتان تعملان بنظام التوأمة , مطلعاً على مرافقها ومستوى التحصيل الدراسي ، واختتم جولته بتفقد مدرسة صهيب الرومي بمكتب تعليم أبوعريش حيث شارك طلاب الصفوف الأولية وحضر درساً في مادة لغتي, مطلعاً على مستوى الطلاب في مهارتي القراءة والكتابة.

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